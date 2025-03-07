Mardin'de cipin çarptığı adam hayatını kaybetti
MARDİN - Mardin'in Artuklu ilçesinde cipin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, plakası belirlenemeyen cip, ilçenin Ortaköy Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan İsmail Öztekin'e çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Öztekin, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Mardin'de Cip Çarpan Yaya Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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