Mardin\'de Elektrik Akımına Kapılan Genç Hayatını Kaybetti

Mardin'de kaynak yaptığı sırada elektrik akımına kapılan 27 yaşındaki Mahmut Öztemel hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Kutsal Engin köyünde 2 çocuk babası Mahmut Öztemel, evinde demiri kaynattığı sırada elektrik akımına kapıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Öztemel, ambulansla Mazıdağı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Öztemel, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN