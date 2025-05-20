Mardin'in Artuklu ilçesinde forkliftin altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Özlüce Mahallesi'nde yol yapım çalışmaları esnasında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği forklift devrildi. Kazada, sürücü altında kalarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İş makinesinin altından çıkarılan Murat İvedi'nin hayatını kaybettiği belirlendi. İvedi'nin cenazesi, otopsi işlemleri için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. - MARDİN
Son Dakika › 3.Sayfa › Mardin'de Forklift Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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