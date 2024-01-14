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Mardin'de hafif ticari araç takla attı: 3'ü ağır 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Mardin'de hafif ticari araç takla attı: 3'ü ağır 4 kişi yaralandı

Mardin'in Artuklu ilçesinin Kabala Mahallesi'nde meydana gelen kazada, 47 AH 396 plakalı hafif ticari araç takla attı. Kazada 3'ü ağır olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Mardin\'de hafif ticari araç takla attı: 3\'ü ağır 4 kişi yaralandı
14.01.2024 - 14:57,
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Mardin'in Artuklu ilesinde hafif ticari aracın takla atması sonucu 3'ü ağır 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Kabala Mahallesi'nde 47 AH 396 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

3'ü ağır 4 yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - MARDİN

Kaynak: İHA
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Artuklu, Kabala, Mardin, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Mardin'de hafif ticari araç takla attı: 3'ü ağır 4 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mardin'de hafif ticari araç takla attı: 3'ü ağır 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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