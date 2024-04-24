Mardin'de iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı

Mardin'de iki grup arasında kavga: 1 yaralı
MARDİN - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Çıkan kavgada 1 kişi boynuna soda şişesinin vurulmasıyla yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı 1 kişi Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
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