Mardin'in Mazıdağı ilçesinde minibüs ile pikap çarpıştı. Kazada 10 kişi yaralandı.
Kaza, Mazıdağı ilçesi Eti Bakır yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, işçileri taşıyan 47 ADN 692 plakalı minibüs karşıdan gelen 47 ABG 488 plakalı pikap ile çarpıştı, kazada 10 işçi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - MARDİN
Son Dakika › 3.Sayfa › Mardin'de Minibüs-Pikap Çarpıştı: 10 Yaralı - Son Dakika
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