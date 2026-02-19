Mardin\'de Motosiklet Kazası

Mardin'in Nusaybin ilçesinde motosikletin kadına çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, dün akşam saatlerinde Mardin Yolu Caddesi'nde bir motosiklet, yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Amine A.'ya çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı, ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Kadının sağlık durumu iyi olduğu öğrenilirken, kazı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - MARDİN