Mardin\'de Otluk Alanda Yangın

Mardin'in Artuklu ilçesinde otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Eskikale Mahallesi'nde otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. - MARDİN