Mardin'de Otomobil Su Tankeri Altına Girdi

Mardin'de otomobil su tankerinin altına girdiği anlar kamerada

MARDİN - Mardin'in Artuklu ilçesinde otomobil traktöre bağlı su tankerinin altına girdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada yaralanan olmazken araçta maddi hasar oluştu.

Edinilen bilgilere göre, dün Artuklu ilçesinde plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen bir otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak traktöre bağlı olan su tankerinin altına girdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan olmazken otomobilde maddi hasar oluştu.

Güvenlik kamerasına yansıyan kazada, otomobilin süratle gelip traktöre bağlı su tankerine çarptığı görüldü.