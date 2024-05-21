Mardin\'de kimliği belirsiz bir şahıs sokak ortasında 2 kişiyi bıçakladı

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Mardin'in Nusaybin ilçesinde kimliği belirlenemeyen bir şahıs, sokak ortasında 2 kişiyi bıçakladı.

Edinilen bilgiye göre, 8 Mart Mahallesi'nde dün gece saatlerinde bir kişi bilinmeyen bir nedenle sokak ortasında 2 kişiyi bıçakladı. O anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kaçan şahıs kısa süre içinde gözaltına alındı. Olay ile ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN