Mardin'de Uçurumdan Düşen Araçta 2 Yaralı

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Mardin'de hafif ticari araç uçurumdan düştü: 2 yaralı

MARDİN - Mardin'in Artuklu ilçesinde seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek uçurumdan düşen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Diyarbakırkapı Mahallesinde 48 ER 371 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçurumdan düştü. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada, M.C. ve C.A.K. yaralandı. Yaralılar itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar, ambulansla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.