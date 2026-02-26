Mardin Kızıltepe\'de Ev Yangını

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde müstakil bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Gökçe Mahallesi'nde bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN