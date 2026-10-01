Mardin Nusaybin\'de kontrolden çıkan otomobil takla attı, yaralanan yok, hasar büyük

Mardin Nusaybin'de kontrolden çıkan otomobil takla attı, yaralanan yok, hasar büyükGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mardin'in Nusaybin ilçesinde Nusaybin-Akarsu yolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir otomobil takla attı. Kazada yaralanan olmazken araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi; olay yerine gelen jandarma ekipleri inceleme başlattı.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde takla atan otomobilde maddi hasar meydana geldi.
Nusaybin-Akarsu yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. Kazada yaralanan olmazken, araçta büyük çapta maddi hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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