Mardin'in Nusaybin ilçesinde gece saatlerinde maskeli bir şahıs, iş yerlerinin önünde bulunan çöp bidonlarını alarak uzaklaştı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Nusaybin ilçesinde Mitanni Kültür Merkezi'nin karşısında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde yüzü maskeli bir kişi, iş yerlerinin önünde sigara izmaritlerinin atılması için kullanılan çöp bidonlarını alarak bölgeden uzaklaştı. Şahsın çöp bidonlarını götürdüğü anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde maskeli kişinin bidonları alarak olay yerinden ayrıldığı görüldü.