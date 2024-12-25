Marketten Çalındı: Sucuk ve Alkol Gizli Hırsızlık - Son Dakika
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Marketten Çalındı: Sucuk ve Alkol Gizli Hırsızlık

Antalya'da iki kişi marketten sucuğu ve alkolü gizlice çaldı, sahibi kamera görüntüleriyle şikayetçi oldu.

25.12.2024 22:56
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Müşteri gibi geldiler, çilingir sofrasını bedavaya getirdiler: O anlar kamerada

Sucuk, kasar, alkol, barbunya pilaki alınan marketin sahibi, hırsızlık şüphelilerini 'sucuk' konusunda uyardı

Son kullanma tarihi geçen sucuğu değişim için dolapta ayırdığını belirten market sahibi kadın: "Yemesin sakın zehirlenebilirler"

ANTALYA - Antalya'da bir markete gelen iki kişi o akşam yapacakları alemin tüm malzemelerini büyük bir ustalıkla kıyafetlerinin içerisine gizledi ve bir kuruş dahi ödemeden ayrıldı. Durumu sonradan fark eden market sahibi ise izlediği güvenlik kamerası görüntülerini hayretler içinde izledi. Hırsızlık şüphelilerinden şikayetçi olmayan ve onlara sucuk konusunda bir uyarıda bulunan işletme sahibi kadın, "İade edeceğimiz tarihi geçmiş sucuğu dolapta kenara ayırmıştık. Yemesinler sakın zehirlenebilirler" dedi.

Kepez ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan bir markette meydana gelen olaya ait ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntüleri izleyenlere "Çilingir sofrasını bedavaya getirmişler" dedirtti. 21 Aralık tarihinde işletmeye normal müşteri gibi gelen iki kişi iddiaya göre bir süre reyonlara baktıktan sonra alkol alacaklarını belirterek kasada bulunan Hülya Duran isimli işletme sahibi ile sohbet etmeye başladı. Kimliği belirsiz şahıslardan birisi Hülya Duran'dan fiyatlar ile ilgili bilgi alırken, diğeri market içerisinde dolaşmaya başladı. Alkol çeşitlerinin bulunduğu dolaba gelen kimliği belirsiz erkek şahıs eline aldığı alkol şişesi ile reyonları gezmeye başladı.

Alkol şişesi bir anda kayboldu

Bir süre sonra kameranın kısmen gördüğü bir noktaya gelen şahıs elindeki alkol şişesini büyük bir ustalıkla sakladı. Bu noktada eline aldığı karton yemek tabağı ile kasadaki arkadaşının yanına giden şahıs bir süre bekledikten sonra araca gideceğini belirterek marketten çıktı. Hülya Duran ile konuşarak bir süre daha ürünler hakkında bilgi alan şahısta arkadaşına bakıp hemen döneceğini belirterek dışarı çıktı ve bir süre sonra geri döndü. Alkol almaktan vazgeçtiklerini belirterek işletme sahibinden özür dileyerek ayrıldı. Yaşananlardan şüphe duyan işletme sahibi Hülya Duran ilk olarak bir miktar peynir, sucuk ve barbunya pilakinin eksik olduğunu fark etti.

"Nereye sakladılar anlamadım"

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen Duran, kimliği belirsiz şahısların sadece peynir ve sucuk değil, alkol de aldığını gördü. Şahısların çaldığı ürünleri nereye sakladığını dahi anlayamadığını belirten Duran, "İki arkadaş geldiler, rakı dolabını sordular bana, içki dolabına doğru ben arkadaşları yönlendirdim. Sonra kaşar ve peynirlerin olduğu reyona geçtiler. Orada 3-4 dakika kadar durdular. Kaşar peyniri, sucuk, barbunya pilaki gibi şeyler alıp bir yerlerine saklamışlar. Sonra bir tanesi yanıma geldi, diğeri hala arka taraftaydı. O sırada arkadaş rakıyı almış, kör bir cepheye geçmiş ve onu bir yerine saklamış" dedi.

Hırsızları tarihi geçmiş sucuğa karşı uyardı

Şahsın, alkolü sakladığı bölümde bulunan raflardan eline karton bir yemek tabağı alarak yanlarına geldiğini söyleyen Duran, "Bu sırada bende arkadaşa içkileri gösteriyorum, fiyatlarına bakıyorum. Elinde tabak tutan arkadaş 'Ben arabaya gidim. Para alıp gelim' dedi. Dışarı çıktı, birkaç dakika gelmedi, arkadaşı da 'Ben bir arkadaşa bakıp gelim' diyerek çıktı. Bir dakika geçmeden geri geldi, 'Kusura bakmayın bizim araçta rakı varmış. Sizi de o kadar oyaladık' dedi. ve alacağım dediği rakıları da orada bıraktı. O sırada ben şüphelendim. Dolaba gidip baktığımda kaşar ve iade edeceğimiz sucuk yoktu. Sucuğu bir kenara ayırmıştık ve tarihi geçmişti, arkadaşlar bunu yemesin sakın zehirlenebilirler" ifadelerini kullandı.

"Benzer olaylar çok sık yaşanıyor"

Eksik ürünleri fark edince 'Galiba hırsızlık yapmışlar' diye düşündüğünü belirten Hülya Duran, "Kamera kayıtlarını izleyince bir baktım ki olay daha da farklı. Kamera kaydını izlediğimde zaten rakı elinde arkadaş kör noktaya gidiyor ve rakı elinden bir anda kayboluyor. Ben arkadaşı ile konuşurken elindeki palet tabak ile de çıkıyor. O'nun parasını da ödemiyor. Ben oradan işkillendim birazcık, büyük bir ihtimalle ceket vardı üzerlerinde, ceketin içlerine saklamışlardır diye düşünüyorum. Dolap gibilermiş diyebiliriz. Son zamanlarda benzer olaylar sık sık yaşanıyor. Hangisi şikayet edeceğimizi bilemiyoruz. Daha geçen gün bir şişe viski çaldılar" şeklinde konuştu. Hülya Duran, görüntülerle birlikte polis merkezine giderek şahıslardan şikayetçi olacağını belirtti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Marketten Çalındı: Sucuk ve Alkol Gizli Hırsızlık - Son Dakika

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