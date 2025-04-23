Marmara\'da 6.2 Büyüklüğünde Deprem

Marmara Denizi açıklarında yaşanan 6,2 büyüklüğündeki deprem ile ardından gelen artçı depremler Kocaeli'de de hissedildi. Yaşanan sarsıntı ve vatandaşların kaçışları güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul'un Silivri açıklarında 6,9 kilometre derinliğinde 6.2 büyüklüğündeki deprem çevre illerden de hissedildi. Büyük korkuya neden olan depremi hisseden Kocaelili vatandaşlar dışarıya koştu. Çoğu vatandaş ve çocuklar yalın ayak dışarı kaçtı. Deprem anı iş yerlerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde vatandaşların kaçtığı anlar ve raflarda bulunan eşyaların sallanarak düştüğü görülüyor. O anlar anbean güvelik kamerasına yansıdı. - KOCAELİ