Marmara Deniz'inde batan BATUHAN A kargo geminin son görüntüsü ortaya çıktı.
Marmara Deniz'inde 6 mürettebatı ile batan BATUHAN A isimli kargo gemisinin Marmara Adası Badalan Limanı'ndan çıkış anının görüntüleri ortaya çıktı. Gemlik'e doğru yola çıkan BATUHAN A isimli geminin bin 160 ton dolomit yüklü olduğu ve limandan ayrıldıktan 2 saat sonra açıkta bir süre durduğu ve arıza yapmış olabileceği iddia edildi. 69 metrelik kargo gemisinde bulunan 6 mürettebatı arama çalışmaları AFAD, Sahil Güvenlik, Deniz Polisi, Jandarma, UMKE, ANDA, AKUT ve NAK ekiplerinden oluşan toplam 6 kurtarma botu, 28 araç ve 1 adet Sahil Güvenlik korvetinden oluşan 275 personel ile havadan ve denizden devam ediyor. - BALIKESİR
Son Dakika › 3.Sayfa › Marmara Deniz'inde batan BATUHAN A kargo gemisinin son görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında meydana gelen heyelanla ilgili değerlendirmelerde bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "İşletmeci şirketin yönetim düzeyinde zafiyet içinde olduğunu görüyoruz. Bu konularla alakalı kimlerin sorumluluğu varsa onların yargı önüne çıkmasını ve hesap vermesini temin edeceğiz" dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir'de gerçekleşen İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Törenine katıldı. Özel, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay'ı sahneye davet etti. Tugay, sahneye yürürken ayağının takılması sonucu düştü. Hızlı bir şekilde ayağa kalkan Tugay, sahneye çıkarak Özel ile tokalaştı.
TCDD ile Aselsan arasında imzalanan 1.69 milyar liralık sözleşme kapsamında 99 adet dizel-elektrikli ana hat lokomotifi için araç üstü sinyalizasyon ekipmanı geliştirilerek, imali ve montajı gerçekleştirecek.
Diva lakabıyla tanınan Bülent Ersoy, Safiye Soyman ve Banu Alkan ile birlikte yorumculuk yaptığı Dünya Güzellerim Masada programından ayrıldığını açıkladı. Ersoy, programın yeni bölüm tanıtımında adının hala geçmesine de sitem etti.
Belediye başkan adayına destek için vatandaşlara hitap eden AK Parti Yalvaç İlçe Başkanı Gencer Kondal, skandal bir gafa imza atarak "Bundan sonra AK Parti belediyeciliğiyle nemalanmalarına vesile olacağız" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsun mitinginde CHP'yi eleştirerek, 'Dün birlikte yoldaşlık ettiklerini bugün sırtından hançerliyorlar' dedi. Erdoğan ayrıca, 'Hepsinin tek gündemi seçim sonrası CHP yönetimini ele geçirmek' şeklinde konuştu.
Üç Kız Kardeş dizisinde Dönüş'ü oynayan Almila Ada ile Nezahet rolünü üstlenen Benian Dönmez, sete giderken trafik kazası geçirdi. Almila Ada'nın kullandığı araç kayganlaşan yolda bariyerlere çarparak durdu.
Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, 31 Mart yerel seçimlerinde Ankara ve İstanbul'da aday çıkartmayacaklarını, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı destekleyeceklerini söyledi.
Sizin düşünceleriniz neler ?