Marmaris’te ormanı yakmaya çalışan şüpheli yakalandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda yangın çıkardığı değerlendirilen şüpheli, devriye görevi yapan orman ekiplerinin dikkati sayesinde yakalandı. Yaklaşık 10 metrekarelik alanın zarar gördüğü yangın büyümeden söndürülürken, alkollü olduğu belirlenen şüpheli polise teslim edildi.

Olay, Marmaris ilçesi Beldibi Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede devriye gezen Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ormanlık alandan alevlerin yükseldiğini fark etti. Vatandaşların da 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye orman ve Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaklaşık 10 metrekarelik ormanlık alan zarar gördü.

Şüpheli amacına ulaşamadı

Yangını ilk fark eden Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı devriye ekipleri, bölgede yaptıkları incelemede yanmış bir eldiven, bez parçası ve çakmak buldu. Görgü tanıklarının ifadelerini değerlendiren ekipler, yangını çıkardığı değerlendirilen şüpheliyi olay yerinde yakaladı. Alkollü olduğu belirlenen şüpheli, Marmaris Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatı doğrultusunda polis ekiplerine teslim edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.