Bilal Erdoğan'dan Genç Çifte 3 Çocuk Tavsiyesi - Son Dakika
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Bilal Erdoğan'dan Genç Çifte 3 Çocuk Tavsiyesi

Bilal Erdoğan\'dan Genç Çifte 3 Çocuk Tavsiyesi
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YETEV Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, Ankara'da Merve Varlı ile M. Zahid Tüfekçi'nin nikah töreninde şahitlik yaptı. Erdoğan, evliliğin kutsallığına ve neslin devamı için önemine vurgu yaparak, genç çifte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısını hatırlatıp en az üç çocuk sahibi olmaları temennisinde bulundu. Evlilik cüzdanını geline takdim eden Erdoğan, aile kurumunun toplum için taşıdığı değeri dile getirdi.

YETEV Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, Ankara'da düzenlenen nikah töreninde şahitlik yaparak genç çifte en az 3 çocuk tavsiyesinde bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu yöndeki çağrısını da hatırlatan Erdoğan, evliliğin neslin çoğalması ve bir milletin güçlü olması açısından atılabilecek en önemli adımlardan biri olduğunu söyledi.

Yeni Türkiye Eğitim Vakfı (YETEV) Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, Ankara'da özel bir salonda düzenlenen Merve Varlı ile M. Zahid Tüfekçi'nin düğün törenine katıldı. Genç çiftin nikah şahitliğini yapan Erdoğan, evliliğin insan hayatındaki önemine dikkat çekti. Erdoğan, "Bu genç çiftimizin aileleri, misafirleri, arkadaşları bu mutlu akşamda bir araya geldiler. Çok hayırlı, çok mübarek bir büyük adım için iki genç Müslüman kardeşimiz hayatlarını birleştirmeye karar veriyorlar. ve bütün ailelerle bu kutlu yolculuğa çıkarken tanıdıklarıyla, dostlarıyla bu güzel anı paylaşıyorlar. Bundan güzel bir şey olamaz. İnsanın hayatında yaşayacağı en güzel anlardan bir tanesi bu gece. Çünkü bir hayat boyu sürecek olan mübarek bir evlilik birlikteliğinin ilk adımı, ilk akşamı" dedi.

"Aile gerçekten kutsal"

Ailenin inanç ve toplum açısından taşıdığı öneme değinen Erdoğan, "Bu, Peygamberimizin kavli, Allah'ın emri. Allah'ın emri demek, Allah bize demek ki evlenmeyi emretmiş demek. Peygamberin kavli demek, Peygamberimiz de bunu sözleriyle teyit etmiş demek. Bu gerçekten dini olarak karşılığı olan, anlamı olan bizlerin üzerindeki bir vecibe, bir sorumluluk ve bir yandan bir hanımefendiyle bir beyefendi bu yolculuğa çıkarken işte etraflarındaki insanlarla da o yüzden bu mutluluğu paylaşmaları icap ediyor. Çünkü aile gerçekten kutsal" ifadelerini kullandı.

"En az üç yavruları olsun diye hep beraber dua edelim"

Evliliğin neslin devamı ve güçlü bir toplum açısından önemli olduğunu belirten Erdoğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 3 çocuk tavsiyesini hatırlattı. Erdoğan, "Ve tabii ki neslin çoğalması, bir milletin güçlü olması ve dünyanın daha iyi bir yer olmasıyla ilgili bir insanın yapabileceği en mükemmel şey evlilik adımını atmak. İnşallah bu kardeşlerimiz de elbette ki bir hayat boyu birbirlerine saygı ve sevgiyle yaşayacaklar. Elbette ki çok güzel yavruları olacak. İşte Cumhurbaşkanımız, en az üç yavru olsun diye yirmi yıldır söylendi durdu. Onun için inşallah bu kardeşlerimiz en az üç yavruları olsun diye hep beraber dua edelim. ve inşallah o yetiştiğimiz üç yavrumuz veya daha fazlası birer Selahattin Eyyubi, birer Hazreti Fatıma, Hazreti Hatice olsunlar. Onlar da nice yavrular yetiştirsinler" diye konuştu.

Evlilik cüzdanını geline takdim etti

Bilal Erdoğan, konuşmasının ardından evlilik cüzdanını geline takdim ederek, "Onun için bu güzel adımda, bu mutlu günde hem genç çiftimizi hem ailelerini hem bütün misafirlerimizi tebrik ederken bu evlilik cüzdanını da hanımefendiye takdim ediyorum inşallah. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bilal Erdoğan'dan Genç Çifte 3 Çocuk Tavsiyesi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bilal Erdoğan'dan Genç Çifte 3 Çocuk Tavsiyesi - Son Dakika
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