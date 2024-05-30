Meksika'da Belediye Başkan Adayı Suikasta Uğradı

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Meksika'nın Guerro eyaletinde bir belediye başkan adayı, seçime günler kala düzenlediği mitingde başından vurularak öldürüldü. Saldırgan suikast anını cep telefonuyla saniye saniye kaydetti.

Kuzey Amerika ülkesi Meksika'da 2 Haziran'da yapılacak seçimler öncesi adaylara yönelik saldırılar sürüyor. Guerrero eyaletine bağlı Coyuca de Benitez'te belediye başkanlığına aday olan Alfredo Cabrera, seçime sayılı günler kala düzenlediği mitingde suikasta uğradı. Saldırgan, suikast anını cep telefonuyla kayda aldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Cabrera'nın destekçileriyle el sıkıştığı sırada kendisine yaklaşan saldırganın silahını çıkararak defalarca ateş ettiği görüldü. Başından vurulan Cabrera olay yerinde hayatını kaybederken, saldırgan ise Meksika Ulusal Muhafızları tarafından açılan ateş sonucu öldürüldü.

Yerel medya, Cabrera'nın 2023'te uğradığı silahlı saldırının ardından polis korumasında olduğunu belirtti.

Saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Eylül'den bu yana 22 aday öldürüldü

Hükümet verilerine göre Eylül ayından bu yana ülke genelinde yerel seçimlere adaylığını koyan 22 kişi öldürüldü. Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador Nisan ayı başında yaptığı açıklamada, kartellerin kendi adaylarını seçtirebilmek için diğer adaylara saldırı gerçekleştirdiklerini ifade etmişti.

Genel ve yerel seçim aynı gün

Meksika'da pazar günü aynı anda hem yerel hem de genel seçim yapılacak. Halk, yeni devlet başkanı, parlamento üyeleri, 9 vali ve yaklaşık 20 bin yerel yetkiliyi seçmek üzere sandık başına gidecek. Seçim sırasında güvenliğin sağlanması için yaklaşık 27 bin asker ve Ulusal Muhafız görev yapacak. - MEKSIKO