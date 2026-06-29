Menteşe\'de Ot Yangını Kontrol Altına Alındı

Menteşe ilçesi Yenice Mahallesinde başlayan ot yangını orman ekiplerinin ilk müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi vermesinin ardından bölgeye ilk ulaşan Muğla Orman Bölge Müdürlüğü arazöz ekipleri yanan otlara müdahale etti. Büyükşehir itfaiye ekiplerinin de müdahalesi ile yangın söndürüldü ve soğutma işlemi yapıldı.

Yangında, yaklaşık 1,5 dönüm alan ve içindeki meyve ağaçları kısmen zarar görürken, yangının elektrik akımına kapılarak yanan kuştan çıktığı kanaatine varıldı.

Ula Yeşilçam Mahallesi Köybucağı mevkiinde arazide başlayan yangına müdahale eden itfaiye ekipleri yangın büyümeden kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı. - MUĞLA