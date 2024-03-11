Mersin\'de 3 yaşındaki Müslüme\'nin ölümüne ilişkin hapis cezası 45 yıla çıkarıldı

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Mersin'de 3 yıl önce kaybolduktan 9 gün sonra ormanlık alanda cansız bedeni bulunan 3 yaşındaki Yörük kızı Müslüme Yağal'ın dedesi Hasan Yağal'a, 'nitelikli cinsel saldırı' ve 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçlarından verilen hapis cezası 45 yıla çıkarıldı.

Mersin'in Gülnar ilçesi Yanışlı Mahallesi kırsalında, 10 Kasım 2021'de ailesinin kayıp başvurusunda bulunmasıyla başlayan aramalarda 9 gün sonra cansız bedenine ulaşılan 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın ölümüne ilişkin 1'i tutuklu 4 yakınının istinaf mahkemesinde yargılandığı davada karar açıklandı.

Adana Bölge Adliye Mahkemesi 18. Ceza Dairesinde görülen duruşmaya, Müslüme Yağal'ın 19 Kasım 2021'de ölü bulunmasına ilişkin tutuklanan dedesi Hasan Yağal, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tutuksuz sanıklar anne S. Yağal, nenesi A. Yağal ve ağabey O. Yağal ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili ve avukatlar da salonda hazır bulundu.

Duruşmada, cumhuriyet savcısı tarafından açıklanan mütalaada, Silifke 2. Ağır Ceza Mahkemesince karara bağlanan dosyada Hasan Yağal hakkında gelini S. Yağal'a yönelik 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan verilen mahkumiyet kararında herhangi bir hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle istinaf talebinin esastan reddi ve bu saldırı sonucu doğduğu belirlenen kız çocuğu A.Yağal'a karşı 'sarkıntılık suretiyle çocuğun cinsel istismarı' suçundan verilen 5 yıl 7 ay 15 gün cezanın ise kaldırılarak sanığın 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan cezalandırılması talep edildi.

Mütalaada ayrıca Hasan Yağal hakkında Müslüme Yağal'a karşı 'kasten öldürme', 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı', 'cinsel amaçla cebir, tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından verilen beraat kararının bozularak, küçük kızın ölümüne ilişkin süreçte elde edilen belge ve bilirkişi raporları doğrultusunda sanığın üzerine atılı suçlardan cezalandırılması istenilirken, anne S. Yağal'ın ise 'suçluyu kayırmak' suçundan cezalandırılması talep edildi.

Cinayet iddiası reddedildi

Mahkeme heyeti, Hasan Yağal'ın, ormanlık alanda ölü bulunan torunu Müslüme Yağal'a karşı işlediği ileri sürülen suçlardan verilen beraat kararlarını hukuka uygun bularak, istinaf başvurularının esastan reddine karar verdi. Hasan Yağal hakkında gelini S. Yağal'a yönelik 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan verilen 28 yıl mahkumiyet kararı ile 'suçluyu kayırmak' suçlamasıyla yargılanan büyükanne A. Yağal, anne S. Yağal ve ağabey O. Yağal'a verilen beraat kararları da mahkeme heyetince hukuka uygun bulundu.

Cezası 45 yıla çıkarıldı

Mahkeme heyeti ayrıca, Hasan Yağal hakkında gelini S. Yağal'a yönelik 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan doğan kız çocuğu A. Yağal'a karşı 'sarkıntılık suretiyle çocuğun cinsel istismarı' suçundan verilen 5 yıl 7 ay 15 gün cezasını kaldırırken, olayın gerçekleştiği zaman, yer ve biçim ile meydana getirdiği zarar ve tehlikenin ağırlığının göz önünde bulundurularak, sanığa 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 9 yıl hapis cezası verdi. Ceza, suçun 'alt soyuna karşı gerçeklemiş olması' ve 'birden fazla kez zincirleme suretiyle işlendiği' gerekçeleriyle 17 yıl 12 aya çıkarıldı. Böylece dede Hasan Yağal'ın toplam hapis cezası 45 yıl 12 aya yükseldi.

Olay

Mersin'in Gülnar ilçesi Yanışlı Mahallesi kırsalında 10 Kasım 2021'de çadır kurdukları sırada 3 yaşındaki kızları Müslüme'nin kaybolduğunu belirten ailesi durumu ilgililere bildirmiş, çalışma başlatan ekipler 19 Kasım 2021'de ilçedeki kırsal alanda kayıp çocuğun cansız bedenini bulmuştu. Soruşturmanın ardından hazırlanan iddianamede, çocuğun tutuklanan büyükbabası Hasan Yağal hakkında 'kasten öldürme', 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' ve 'cinsel amaçla cebir, tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından, tutuksuz sanıklar büyükanne A. Yağal, anne S. Yağal ve ağabey O. Yağal için de 'suçluyu kayırmak'tan hapis cezası istenmişti.

Silifke 2. Ağır Ceza Mahkemesince 17 Ekim 2023'teki karar duruşmasında dede Hasan Yağal'ın, torunu Müslüme Yağal'a karşı 'kasten öldürme', 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' ve 'cinsel amaçla cebir, tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından delil yetersizliği nedeniyle beraatına hükmedilmişti. Mahkeme heyeti, Hasan Yağal'a, gelini S. Yağal ve istismar sonucu doğdu ileri sürülen A.Yağal'a karşı işlediği cinsel saldırı suçlarından toplam 33 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası vermişti. - MERSİN