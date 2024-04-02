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Mersin'de Aracı Bıçak Zoruyla Gasp Eden Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Mersin'de Aracı Bıçak Zoruyla Gasp Eden Şüpheli Yakalandı

Mersin\'de Aracı Bıçak Zoruyla Gasp Eden Şüpheli Yakalandı

Mersin'in Erdemli ilçesinde bir şahsın aracının bıçakla tehdit edilerek gasp edilmesi üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı. Yapılan inceleme sonucunda şüphelinin kimliği belirlendi ve operasyon düzenlendi. Şüpheli yakalanırken, gasp edilen araç sahibine teslim edildi. Soruşturma ise devam ediyor.

02.04.2024 08:56  Güncelleme: 09:01
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Mersin'de bir aracı bıçak zoru ile gasp etme olayına karışan şüpheli jandarma ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Erdemli ilçesinde bir şahsın bıçakla tehdit edilerek aracının gasp edilmesi üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında olay yeri ve çevresinde bulunan 135 saatlik kamera kaydı incelendi. Yaklaşık 10 bin aracı analiz eden jandarma ekipleri şüpheli şahsın E.Ç. olduğunu belirledi. Bunun üzerine şahsın Tarsus'taki adresine ulaşan ekipler operasyon düzenledi. Operasyonda şüpheli yakalanırken, gasp edilen araç ise bulunarak sahibine teslim edildi.

Jandarmaya götürülen şüpheli ile ilgili soruşturma sürüyor. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mersin'de Aracı Bıçak Zoruyla Gasp Eden Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin'de Aracı Bıçak Zoruyla Gasp Eden Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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