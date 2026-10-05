Mersin'de belediye soruşturmasında 3 başkan dahil 59 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Mersin'de belediye soruşturmasında 3 başkan dahil 59 şüpheli adliyeye sevk edildi

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Mersin Cumhuriyet Başsavcılığının ihale ve doğrudan temin işlemlerine ilişkin soruşturmasında gözaltına alınan 59 şüphelinin ifade işlemleri tamamlandı. Aralarında 3 belediye başkanının da bulunduğu 59 kişi sabaha karşı Mersin Adliyesi'ne sevk edildi.

Mersin Büyükşehir, Yenişehir ve Mezitli belediyelerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 başkan ile birlikte 59 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Geçtiğimiz perşembe günü Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ihale ve doğrudan temin işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında aralarında Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in de bulunduğu 59 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca Mezitli Belediye Başkanı Tuncer hakkında husumetlisi olduğu kişilerin iş yerlerine silahlı saldırı düzenlettirdiği gerekçesiyle 'silahlı suç örgütü yöneticiliği' kapsamında soruşturma yürütüldüğü öğrenildi. Operasyon çerçevesinde gözaltına alınan 59 kişinin de emniyetteki ifade işlemleri tamamlandı. Aralarında 3 belediye başkanının da bulunduğu 59 kişi bugün sabaha karşı Mersin Adliyesi'ne getirildi.

Polisin geniş güvenlik tedbiri aldığı adliye çevresinde ise adliyeye sevk edilenlerin yakınları başta olmak üzere birçok kişi toplandı.

Kaynak: İHA
Belediye3. SayfaMersinAdliyeGüncelSon Dakika

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