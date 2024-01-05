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Mersin'de Bir Şahsın Evinden Tarihi Eserler Ele Geçirildi - Son Dakika
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Mersin'de Bir Şahsın Evinden Tarihi Eserler Ele Geçirildi

Mersin'de yapılan bir operasyonda, bir şahsın evinde 325 adet sikke ile 4 farklı obje ele geçirildi. Elde edilen malzemeler incelenmek üzere el konulurken, şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Mersin\'de Bir Şahsın Evinden Tarihi Eserler Ele Geçirildi
05.01.2024 - 23:00,  Güncelleme: 23:03
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Mersin'de bir şahsın evinde çok miktarda tarihi eser ele geçirildi

MERSİN - Mersin'de bir şahsın evinde yapılan aramada, tarihi eser niteliği taşıdığı belirlenen 325 adet sikke ile 4 farklı obje ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, bir şahsın evinde yüklü miktarda tarihi eser olduğu tespit edildi. Elde edilen bilgiler doğrultusunda şüphelinin adresine düzenlenen operasyonda, 325 adet farklı ebatlarda üzerinde figür ve yazıların bulunduğu tarihi eser olduğu değerlendirilen sikke ile 4 adet obje ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemelere incelenmek üzere el konulurken, şüpheli hakkında '2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet' suçundan işlem yapıldı.

Kaynak: İHA
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Mersin, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

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