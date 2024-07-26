Mersin'de DEAŞ Operasyonu: 4 Tutuklama, 2 Adli Kontrol, 3 Sınır Dışı - Son Dakika
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Mersin'de DEAŞ Operasyonu: 4 Tutuklama, 2 Adli Kontrol, 3 Sınır Dışı

Mersin'de gerçekleştirilen operasyonda DEAŞ terör örgütüne yönelik gözaltına alınan 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı, 2'sine adli kontrol verildi. 3 şüpheli ise sınır dışı edilmek üzere göç idaresine teslim edildi. Operasyonda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

26.07.2024 14:38
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Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 2'sine adli kontrol verildi. 3 şüpheli ise sınır dışı edilmek üzere göç idaresine teslim edildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şube müdürlükleri ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü DEAŞ mensuplarının eylem faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik koordineli çalışma yaptı. Yapılan çalışmada haklarında geçmiş dönemde silahlı olarak faaliyet yürüten ve örgütün ideolojisi doğrultusunda eleman temin etmeye çalışan 9 şüpheli belirlendi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 9 şahıs yakalanırken, adreslerinde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Emniyette ifadesi alınan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkartılan şahıslardan 4'ü tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı. Şüphelilerden 3'ü ise deport edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. - MERSİN

Kaynak: İHA

Mersin, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Mersin'de DEAŞ Operasyonu: 4 Tutuklama, 2 Adli Kontrol, 3 Sınır Dışı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin'de DEAŞ Operasyonu: 4 Tutuklama, 2 Adli Kontrol, 3 Sınır Dışı - Son Dakika
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