Mersin\'de Düzensiz Göçle Mücadele Uygulaması

3.Sayfa

Mersin'de düzensiz göç ile mücadeleye yönelik huzur uygulamasında 666 şahıs sorgulandı, göçmenlerden 14'ü hakkında işlem yapılarak Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine (GÖKSEM) teslim edildi.

Mersin Valiliği koordinasyonunda İl Emniyet ve Göç İdaresi Müdürlükleri tarafından 'Düzensiz Göç ile Mücadeleye Yönelik Huzur Uygulaması' gerçekleştirildi. Merkez Akdeniz ilçesinde yapılan uygulama çerçevesinde 666 yabancı uyruklu şahıs sorgulandı, 219 araç denetlendi. 38 araç sürücüsüne toplam 159 bin 54 TL idari para cezası kesilirken, 14 düzensiz göçmen hakkında işlem yapılarak GÖKSEM'e teslim edildiği bildirildi.

Düzensiz göçle ilgili kurumların çalışmalarının süreceği kaydedildi. - MERSİN