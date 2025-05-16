Mersin\'de Eşini Öldüren Sanığa Ceza Talebi

Mersin'de eşini darbederek öldürdüğü öne sürülen şahsın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Sanık avukatlarının mütalaaya karşı süre istemesi üzerine duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

Geçen yıl 3 Ağustos'ta Yenişehir ilçesi Çiftlikköy Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde yaşanan olayda 3 çocuk annesi Pınar Bayrak (26), eşi Ziya E. (34) tarafından darbedildi. Olay sonrası Ziya E., arkadaşı A.E. ile Bayrak'ı Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine götürdü ancak Bayrak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Bunun üzerine polis, şüpheli Ziya E. ile evde bulunan delilleri kararttıkları iddia edilen A.E. (32), N.B. (22), Ö.B. (25) ile R.B.'yi (28) gözaltına aldı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ziya E. tutuklanırken, diğer 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Mersin Cumhuriyet Savcılığı tarafından sanıklar hakkında hazırlanan iddianamede, tutuklu sanık Ziya E.'nin 'kadına karşı kasten öldürme' suçundan, tutuksuz sanıkların ise 'suç delillerini yok etme, gizleme ve değiştirme' suçundan yargılanması talep edildi. Mersin 7. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamenin ardından davanın dördüncü duruşması bugün görüldü. Tutuklu sanık Ziya E., tutuksuz sanıklar, taraf avukatları ve müşteki yakınları salonda hazır bulundu. Duruşmada cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını sundu. Mütalaada tutuklu sanık Ziya E.'nin 'kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Tutuksuz sanıklar A.E., N.B. ve Ö.B. için 'suç delillerini yok etme, gizleme ve değiştirme' suçundan ceza talep edilirken, diğer tutuksuz sanık R.B.'nin ise beraatı talep edildi.

Mütalaaya karşı söz verilen sanık Ziya E., normalde gayet sakin ve olumlu bir insan olduğunu söyleyerek, "Ben kötü bir insan değilim. Hiçbir insan böyle bir durumda olmak istemez. Koğuşta başımı yastığa koyunca eşim ve çocuklarım aklıma geliyor" dedi.

Sanık avukatlarının mütalaaya karşı süre istemesi üzerine duruşma ileri bir tarihe ertelendi. - MERSİN