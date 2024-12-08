Mersin'de Firari Suçlu Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Mersin'de Firari Suçlu Yakalandı

Geniş Video İzle

60 yıl hapis cezası bulunan firari M.İ., Mersin'de polisin çalışmasıyla yakalanarak cezaevine gönderildi.

08.12.2024 01:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'de 60 yıldan fazla hapis cezası alan firari yakalandı

MERSİN - Mersin'de yağmadan hırsızlığa kadar bir çok suçtan 60 yıl 5 ay hapis cezası alan şahıs polisin çalışmasıyla yakalanarak adli işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin şehir genelinde suç ve suçlularla etkin mücadele çerçevesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Polisin yaptığı çalışmada Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması, Birden Fazla Kişi Tarafından Gece Vakti Silahla Yağma, Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma suçundan 2 dosya, Hırsızlık suçlarından 5 ayrı dosyadan 60 yıl 5 ay 71 gün kesinleşmiş hapis cezası olan M.İ. yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğine teslim edilen M.İ. adli işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Polisin çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Mersin, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Mersin'de Firari Suçlu Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:02 Şam’dan önceki son kale muhaliflerin elinde Rejim, Humus’tan tamamen çekildi Şam'dan önceki son kale muhaliflerin elinde! Rejim, Humus'tan tamamen çekildi
23:00 Esad masaya oturmayı kabul etti, Türkiye detayı dikkat çekici Esad masaya oturmayı kabul etti, Türkiye detayı dikkat çekici
22:24 Esad, Trump’tan yardım istedi: Şam’dan gelenleri durdurursanız İran’dan koparım Esad, Trump'tan yardım istedi: Şam'dan gelenleri durdurursanız İran'dan koparım
21:42 ABD Başkanı Biden: Suriye’de Esad rejimi birkaç gün içinde düşecek ABD Başkanı Biden: Suriye'de Esad rejimi birkaç gün içinde düşecek
20:56 Beşiktaş, Fenerbahçe’yi sahasında 1-0 yendi Beşiktaş, Fenerbahçe'yi sahasında 1-0 yendi
10:03 Ali Babacan: Türkiye’nin Suriye konusunda 2 seçeneği var, umarım hükümet yanlış yola sapmaz Ali Babacan: Türkiye'nin Suriye konusunda 2 seçeneği var, umarım hükümet yanlış yola sapmaz
09:43 İsmi ve soyisminin baş harfleri yüzünden hayatı kabusa döndü İsmi ve soyisminin baş harfleri yüzünden hayatı kabusa döndü
09:38 Türkiye, Rusya ve İran arasında kritik Suriye toplantısı Türkiye, Rusya ve İran arasında kritik Suriye toplantısı
09:16 Ülke genelinde bazı yollarda bugün bakım çalışması yapılacak Ülke genelinde bazı yollarda bugün bakım çalışması yapılacak
09:07 Dürziler de muhaliflere katıldı Esad’ı iki yönden sıkıştırdılar Dürziler de muhaliflere katıldı! Esad'ı iki yönden sıkıştırdılar
08:33 İstanbul’da 14 katlı binada patlama: 1 can kaybı, 3 yaralı İstanbul'da 14 katlı binada patlama: 1 can kaybı, 3 yaralı
08:16 Milyonlarca taşıtla ilgili zorunlu uygulamanın tarihi değişti Milyonlarca taşıtla ilgili zorunlu uygulamanın tarihi değişti
08:01 Meteoroloji’den 5 bölge için sağanak uyarısı 3 ilde ’’sarı’’ alarm Meteoroloji'den 5 bölge için sağanak uyarısı! 3 ilde ''sarı'' alarm
07:23 5 günde yüz binlerce Suriyeli yer değiştirdi 5 günde yüz binlerce Suriyeli yer değiştirdi
07:16 Otomotiv firması 10 binlerce aracını geri çağırıyor Otomotiv firması 10 binlerce aracını geri çağırıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2024 01:37:40. #1.13#
SON DAKİKA: Mersin'de Firari Suçlu Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.