Mersin'de Firari Suçlu Yakalandı

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Mersin'de 60 yıldan fazla hapis cezası alan firari yakalandı

MERSİN - Mersin'de yağmadan hırsızlığa kadar bir çok suçtan 60 yıl 5 ay hapis cezası alan şahıs polisin çalışmasıyla yakalanarak adli işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin şehir genelinde suç ve suçlularla etkin mücadele çerçevesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Polisin yaptığı çalışmada Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması, Birden Fazla Kişi Tarafından Gece Vakti Silahla Yağma, Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma suçundan 2 dosya, Hırsızlık suçlarından 5 ayrı dosyadan 60 yıl 5 ay 71 gün kesinleşmiş hapis cezası olan M.İ. yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğine teslim edilen M.İ. adli işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Polisin çalışmalarının devam ettiği belirtildi.