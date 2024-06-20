Mersin'de Hurdacılar Sitesi'nde Yangın Çıktı

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Mersin'de Hurdacılar Sitesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan, bitişikteki tesise sıçramadan söndürüldü.

Alınan bilgiye göre olay gece saat 04.00 civarında gerçekleşti. Toroslar ilçesi Yalınayak Mahallesi'ndeki Hurdacılar Sitesi'nde bulunan geri dönüşüm tesisinde yangın ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle, yangın bitişikte bulunan başka bir geri dönüşüm tesisine sıçramadan kontrol altına alındı. Olay anı ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi cep telefonuyla kaydedildi.

Yangın nedeniyle tesis kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - MERSİN