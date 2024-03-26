Mersin'de Otobüste Darp Edilen Engelli Yaşlı Çift İtiraz Edecek - Son Dakika
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Mersin'de Otobüste Darp Edilen Engelli Yaşlı Çift İtiraz Edecek

Mersin\'de Otobüste Darp Edilen Engelli Yaşlı Çift İtiraz Edecek

Mersin'de otobüste darp edilen engelli yaşlı adam ve eşi, olaydan sonra psikolojik sorunlar yaşadıklarını belirterek, sanıklara verilen cezaya ve tahliye kararına itiraz edeceklerini bildirdi. Darp edilen çift, mahkemede kendilerinin suçlandığını ve adaletin raporu parayla alındığını iddia etti. Olayın ardından depresyon ilaçları kullanmaya başlayan çift, gece uyuyamadıklarını ve yaşadıkları sıkıntıları anlattı. Baba ve oğlunun tahliyesine tepki gösteren çift, davalarından vazgeçmeyeceklerini ve sonuna kadar itiraz edeceklerini belirtti.

26.03.2024 12:44
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Mersin'de otobüste darp edilen engelli yaşlı adam ve eşi, olaydan sonra psikolojik sorunlar yaşadıklarını belirterek, sanıklara verilen cezaya ve tahliye kararına itiraz edeceklerini bildirdi.

Mersin merkez Toroslar ilçesinde 15 Aralık 2023'te Mersin Şehir Hastanesine giden otobüste, Tarsus ilçesinde bir lisenin müdürü olduğu öğrenilen İsmet T. ile oğlu A.O.T.'nin (17), kalp pili takılı olan, felçli olduğu için vücudunun sağ kısmını tam olarak kullanamayan ve böbrek yetmezliği çeken Ramazan Polat (77) ve eşi Hamdiye Polat'ı (71) darp etmesiyle ilgili davanın 4. duruşması dün gerçekleştirildi. Duruşma sonunda tutuklu sanıklardan okul müdürü İsmet T., 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılırken, tutuklulukta geçirmiş olduğu süre nazara alınarak tahliyesine karar verildi. 17 yaşındaki oğlu A.O.T. için de 22 Mart'taki duruşmada 'kaçma şüphesi' olmadığı gerekçesiyle tahliye kararı verilmişti.

"Görüntüleri görmediler mi bizi böyle suçladılar"

Darp edilen çiftlerden Hamdiye Polat, mahkemede verilen karara itiraz edeceklerini söyledi. Bir önceki duruşmaya sağlık sorunları nedeniyle katılamadıklarını hatırlatan Polat, "Bizim için 'kaçmışlardır' demişler. Neden kaçalım? Biz dayak yemişiz. Ben cuma günü eşimi doktora götürdüm. Acile götürdük biz. Ondan sonra dün de mahkemeye gittik" dedi.

Olayın kamera görüntülerinin olmasına rağmen yine kendilerinin suçlandığını anlatan Polat, "Yine biz suçlandık. Raporlara itiraz ediyorlar. Adaletin raporu parayla mı alınıyormuş? Kendi yaptığını hep bizim üzerimize atıyor. Biz ona nasıl sopa atarız, nasıl dayak atarız biz? İkimiz yaşlıyız. Eşim engelli zaten. Ama suçlanan bizdik. Ondan sonra ne oldu? Hiçbir şey olmadı. Görüntüleri görmediler mi bizi böyle suçladılar. Onu tahliye ettiler, çocuğuyla beraber" diye konuştu.

"Depresyon ilaçları kullanıyoruz"

Yaşanan olayı ve olaydan sonra eşinin yaşadığı sıkıntıları anlatan Polat, şöyle devam etti: "Biz gece hiç uyuyamıyoruz. Depresyon ilaçları kullanıyoruz, psikoloğa gittik ikimiz de. Biz sabaha kadar bu koltukta oturuyoruz. Asla daha yorgan, yatak yüzü görmedi. Üstünü örtüyorum koltukta sabaha kadar böyle, gidip gidip geliyor. Nefes alamıyor adam. 'Sırtım ağrıyor, sırtım ağrıyor' diye bağırıyor. Gece uykudan uyanıyorum. Sanki onlar tepemde, baba-oğlan tepemde. Eşim tamamen konuşamıyor, ben yine iyiyim. Zaman zaman hafıza kaybı da yaşıyor. Bizim hayatımızı bir etkiledi ki ben size anlatamıyorum."

"Sonuna kadar itiraz edeceğim"

Baba ve oğlunun tahliyesine tepki gösteren Polat, "Biz iki yaşlı engelliye yaptıklarını yarın çıkınca yine yapacak. Ne yaşlı biliyor, ne engelli biliyor. Bu nasıl okul okumuş, bu nasıl müdür olmuş onu da bilemiyorum. Bundan sonra bana bir şey olursa ben ondan bilirim. Çünkü onlardan her şey beklenir. Biz burada ikimiz yalnızız. Kanun da bir şey yapmadı, adalet de bir şey yapmadı, bitti gitti. Niye bitti? Ben onu da anlamış değilim. Sonuna kadar itiraz edeceğim. Her konuda maddi manevi itiraz ediyorum. Ben davamdan vazgeçmiyorum. Gittiği yere kadar gitsin. Hani dedik adaletin kestiği parmak acımaz ama adalet bizi bir kestik ki; bizi mahvetti. Yaşlıya, engelliye saygı asla yokmuş, onu öğrenmiş olmuş olduk şimdi biz" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Kaynak: İHA

Mersin, Hukuk, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Mersin'de Otobüste Darp Edilen Engelli Yaşlı Çift İtiraz Edecek - Son Dakika

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