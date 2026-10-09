Mersin'de silah kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı, 312 fişek bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mersin'de silah kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı, 312 fişek bulundu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mersin\'de silah kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı, 312 fişek bulundu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'de jandarma ekiplerinin silah kaçakçılığına yönelik operasyonunda 2 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği, 312 adet 9 milimetre tabanca fişeği ve 4 bıçak ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Mersin'de jandarma ekiplerinin silah kaçakçılığına yönelik düzenlediği operasyonda çok sayıda silah, mühimmat ve bıçak ele geçirilirken, gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yürüttükleri araştırmalar sonucunda 1 şüphelinin evinde ve eklentilerinde silah ve mühimmat bulundurduğunu tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Şüphelinin evinde ve eklentilerinde yapılan detaylı aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 2 tabanca şarjörü, 312 adet 9 milimetre tabanca fişeği, 137 adet 7,65 milimetre tabanca fişeği, 1 av tüfeği, 2 av tüfeği şarjörü, 27 av tüfeği fişeği ve farklı boyutlarda 4 bıçak ele geçirildi.

Şüpheli tutuklandı

Operasyon kapsamında yakalanan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İHA
3. SayfaJandarmaGüvenlikGüncelMersinSuçSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray’da İlkay Gündoğan için karar verildi 6 dakikalık bekleyiş bitiyor Galatasaray'da İlkay Gündoğan için karar verildi! 6 dakikalık bekleyiş bitiyor
Yeni evli kadını dumura uğratan teklif: Kocan evdeyse bana yolla Yeni evli kadını dumura uğratan teklif: Kocan evdeyse bana yolla
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan dünyaya sert mesaj: Türkiye gerekirse sıkıntı çeker ama sırtını dönmez Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya sert mesaj: Türkiye gerekirse sıkıntı çeker ama sırtını dönmez
Öğretmen de bunu yaparsa Okul önünde kendisini uyaran bekçiye saldırdı Öğretmen de bunu yaparsa! Okul önünde kendisini uyaran bekçiye saldırdı
Mustafa Aksu, fon vurgununda 100 milyon kaptırdı: Çok rahatsızım, sinirliyim Mustafa Aksu, fon vurgununda 100 milyon kaptırdı: Çok rahatsızım, sinirliyim
Dilber Ay’ın eşi yeniden evlendi Sanatçının kızından sert tepki: Bir yağlı kapı daha buldun Dilber Ay'ın eşi yeniden evlendi! Sanatçının kızından sert tepki: Bir yağlı kapı daha buldun
16:00
Bakan Göktaş’a yönelik iddialar Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kızdırdı: Ellerine ne tutuşturulsa saldırıyorlar
Bakan Göktaş'a yönelik iddialar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı: Ellerine ne tutuşturulsa saldırıyorlar
15:55
Jose Mourinho: Arda Güler sakattı, izin verdim
Jose Mourinho: Arda Güler sakattı, izin verdim
15:29
Şarkıcı Güllü’nün kızına ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
Şarkıcı Güllü'nün kızına ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
15:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan, hızlı tren hattını açtı: Halkalı-Kapıkule 1,5 saate düşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, hızlı tren hattını açtı: Halkalı-Kapıkule 1,5 saate düşecek
15:24
Galatasaray’ın “Sinan sen ne yaptın“ paylaşımının sırrı çözüldü
Galatasaray'ın "Sinan sen ne yaptın" paylaşımının sırrı çözüldü!
14:39
Şarkıcı Atilla Taş’ın kızı gözyaşları arasında toprağa verildi
Şarkıcı Atilla Taş'ın kızı gözyaşları arasında toprağa verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2026 16:16:34. #7.12#
SON DAKİKA: Mersin'de silah kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı, 312 fişek bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei