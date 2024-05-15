Mersin'de jandarma operasyonunda 7 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Mersin'de jandarma operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

Mersin\'de jandarma operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

Mersin'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda yapılan aramalarda bonzai, esrar, metamfetamin, sentetik hap, uyuşturucu madde kullanma aparatları, cep telefonları ve tabancalar ele geçirildi. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.

15.05.2024 07:04
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Mersin'de jandarma ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde düzenlediği operasyonda 7 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışma yaptı. Jandarma ekiplerinin Tarsus ilçesinde yaptığı çalışmada 7 şüpheli belirlendi. Belirlenen şüphelileri takibe alan ekipler iki ayrı operasyon düzenleyerek 7 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan arama ise 430 gram bonzai, 100 gram kubar esrar, 50 gram metamfetamin, 2 adet sentetik hap, 3 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 7 adet cep telefonu ve 2 adet tabanca ele geçirildi.

Jandarmada ifadesi alınan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 1'i tutuklandı, 6'sı ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mersin'de jandarma operasyonunda 7 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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