Mersin\'de Uyuşturucu Operasyonunda İklimlendirme Yöntemi Kullanılan Depo Ortaya Çıktı

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Mersin polisinin uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yaptığı bir operasyonda iklimlendirme yöntemi ile bir depoyu Hint keneviri yetiştirme tesisine çeviren şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışma yaptı. Mezitli İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı teknik ve fiziki çalışma neticesinde şüpheli G.G. belirlendi. Şüphelinin uyuşturucu madde imalatı yaptığının tespit edilmesi üzerine belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonda baskın yapılan depo olarak kullanılan bir yerin çeşitli iklimlendirme düzenekleriyle donatılarak kapalı ortamda güneş görmeden saksılarla Hint keneviri yetiştirme alanına çevrildiği ortaya çıktı. Depoda 87 adet Hint keneviri ve bunları yetiştirmek için kullanılan kimyasal madde, 14 adet ışıklandırma, 1 adet fan, 2 adet vantilatör ve 1 adet ısı ölçer termostat ele geçirildi. Aramalarda ayrıca 108 adet çeşitli uyuşturucu haplar bulundu.

Gözaltına alınıp emniyete götürülen şüphelinin ifadesinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi. - MERSİN