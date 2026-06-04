Metruk Binalar İçin Harekete Geçildi

Manisa'nın Salihli ilçesinde kamu düzenini tehdit eden ve çevre kirliliğine neden olan metruk binalar için harekete geçildi. Salihli Kaymakamı Ali Güldoğan başkanlığında gerçekleştirilen Metruk Binalar Toplantısı'nda, ilçe genelindeki metruk yapıların durumu masaya yatırıldı.

Toplantıda, vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması, kent estetiğinin iyileştirilmesi, çevre kirliliğinin önlenmesi ve suçla mücadelenin güçlendirilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar değerlendirildi. Özellikle uyuşturucu madde kullanımı ve teminine zemin hazırlayan metruk yapıların tespit edilerek yıkılması, kullanımının engellenmesi ve gerekli güvenlik tedbirlerinin artırılması konuları ele alındı.

İlçe genelinde son bir ayda yürütülen çalışmaların da değerlendirildiği toplantıda, ilgili kurumlar tarafından mevcut durum hakkında bilgi paylaşımında bulunuldu. Kaymakam Güldoğan, kamu düzenini tehdit eden metruk yapıların ortadan kaldırılması için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı. - MANİSA