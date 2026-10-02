MHK soruşturmasında 54 kişinin tanık ve müşteki ifadesi ortaya çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosunca Merkez Hakem Kuruluna (MHK) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında eski hakem ile aktif olarak görev yapan hakemlerin tanık ve müşteki olarak ifade verdiği ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosunca Merkez Hakem Kuruluna yönelik yürütülen soruşturma sürüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında operasyon öncesi ve sonrası tanık ve müşteki olarak ifadesi alınan kişiler belli oldu. Aktif görev yapan ve eski hakemlerden olmak üzere toplam 54 kişi ifade verdi. İfadesi alınan isimlerden bazıları şöyle:

İstanbul

1-Deniz Ateş Bitnel -Eski Hakem

2-Abdullah Buğra Taşkınsoy -Hakem

3-Erdem Onur Uçarcı -Hakem

4-Mustafa Kamil Abitoğlu -MHK Üyesi

5-Sarper Barış Saka -Hakem

6-Hikmet Öksüzoğlu -MHK Üyesi

7-Lemi Çelik -Bal Gözlemcisi

8-Murat Zirek (Müşteki) -Hakem

9-Kerem Ersoy (Müşteki) -Hakem

10- Oğuzhan Uğurlu (Müşteki) -Hakem

11- Zorbay Küçük -Hakem

12-Eren Acar -TFF Hakem İşleri Müdürlüğü Eski Çalışanı

13-Alparslan Dedeş -Eski Hakem

14-Hüseyin Göçek -Eski Hakem, Var Hakemi

15-Mert Güzenge -Hakem

16-Mete kalkavan -Eski Hakem, Var Hakemi

17-Süleyman Abay -Eski Hakem

Ankara

1-Mustafa İlker Coşkun -Hakem

2-Gamze Durmuş Pakkan -Hakem

3-Burak Pakkan -Hakem

4-Mehmet Dilaver Ay -Gözlemci Hakem

Trabzon

1-Burak Taşkınsoy -Hakem

Denizli

1-Ümit Öztürk -Hakem

Savcılığa yönlendirilen isimler

1-Mehmet Türkmen -Hakem

İzmir

1- Emir Eray Eyisoy -Hakem

2-Direnç Tonusluoğlu -Hakem

3-Alper Ulusoy (Müşteki) -Eski Hakem

4-Taner Gizlenci (Müşteki) -Gözlemci Hakem

5-Tugay Kaan Numanoğlu (Müşteki) -Hakem

6-İbrahim Hakan Ceylan (Müşteki) -Hakem

Mersin

1- Abdullah Polat -Hakem

Ankara

1-Mustafa Sönmez (Müşteki) -Yardımcı Hakem

2-Mustafa Tosun (Müşteki) -Yardımcı Hakem

Antalya

1-Ali Tuna (Müşteki) -Eski Hakem

2-Burak Şeker -Hakem

3-Burak Erdoğan -Hakem

Eskişehir

1-İsmail Şencan (Müşteki) -Eski Yardımcı Hakem

2-Mesut Arık (Müşteki) -Gözlemci Hakem

3-Binnaz Tuna (Eski Hakem Ali Tuna'nın eşi)

Kayseri

1-Emre Altun (Müşteki) -Eski Hakem

2-Abdulkadir Bitigen -Hakem

Muğla

1-Bahattin Şimşek (Müşteki) -Hakem

Manisa

1-Koray Gençerler (Müşteki) -Eski Hakem (Var)

Balıkesir

1-Kerem Ersoy -Yardımcı Hakem