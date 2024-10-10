Mikser Sürücüsü Yolda Yangın Çıkan Otomobili Kül Olmaktan Kurtardı

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Yoldan geçen mikser aracı yanan otomobili kül olmaktan kurtardı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde seyir halindeki otomobil alev aldı. Bu sırada yoldan geçen mikser sürücüsü, aracında bulunan su ile alevleri büyümeden söndürdü.

Olay, Dumlupınar Mahallesi Akarsu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.Ö. idaresindeki 41 AJH 866 plakalı Peugeot marka otomobilin motor kısmında yangın çıktı. Dumanları fark eden sürücü araçtan inerek, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. O esnada yoldan geçen mikser sürücüsü, aracını park etti ve otomobilin yanına geldi. Sürücü, mikserde bulunan su ile otomobilde çıkan yangını büyümeden söndürdü. İhbar üzerine olay yerine gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, otomobilde soğutma çalışması yaptı. Otomobil, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.