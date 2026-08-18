Milas\'ta 36 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Muğla'nın Milas ilçesi açıklarında lastik bot ile hareket halinde olan lastik bot içinde 36 düzensiz göçmen yakalandı.

Milas ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Kıyı Gözetleme Aracı tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından hareketli lastik bot durdurulmuş ve içerisindeki 36 düzensiz göçmen yakalandı.