Milas'ta minibüsün çarptığı yaya yaralandı - Son Dakika
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Milas'ta minibüsün çarptığı yaya yaralandı

Milas\'ta minibüsün çarptığı yaya yaralandı

Muğla'nın Milas ilçesinde, 23 Nisan Bulvarı üzerinde seyir halinde olan bir minibüs, yolun karşısına geçmeye çalışan bir yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan yaya, sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

12.02.2024 16:22
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Muğla'nın Milas ilçesi 23 Nisan Bulvarı üzerinde seyir halinde olan bir minibüsün çarptığı yaya yaralandı.

Kaza, Hayıtlı Mahallesi 23 Nisan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, U.T. idaresindeki 48 APF 053 plakalı minibüs seyir halinde iken, yaya olarak yolun karşısına geçmeye çalışan İ.B.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle kafasını kaldırıma çarpan İ.B. yaralandı. Kazada yaralanan İ.B. olay yerine gelen 112 Acil sağlık ekipleri ile Milas Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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