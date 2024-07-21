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Miras anlaşmazlığından eniştesini silahla yaraladı

SAMSUN - Samsun'da bir kişi miras anlaşmazlığı yüzünden eniştesini tabancayla yaraladı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.B.miras anlaşmazlığı yüzünden eniştesi M.Y.'yi tabancayla er iki ayağından yaraladı. Yaralı enişte kendi aracıyla olay yerinden kaçarak Canik İlçe Emniyet Müdürlüğüne sığındı. Polislerin çağırdığı ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan enişte M.Y. tedavi altına alındı. Polis tarafından olayda kullandığı tabancayla birlikte yakalanan M.B. gözaltına alındı. M.B. olayın miras anlaşmazlığı yüzünden meydana geldiğini söyledi. Kayınbiraderi tarafından vurulan enişte şikayetçi olduğunu söyledi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.