Mısır'da yolcu trenine bir lokomotifin arkadan çarpması sonucu yolcu trenine ait 2 vagon kanala düştü. Kazada, 1 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi de yaralandı.
Mısır'da Asvan'dan başkent Kahire'ye gitmekte olan yolcu trenine Minya kentinde arkadan lokomotif çarptı. Çarpmanın etkisi ile yolcu trenine ait 2 vagon İbrahimiye Kanalı'na düştü. Kazada, 1 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi de yaralandı.
Mısır Ulusal Demiryolları (ENR), kazadan etkilenen vagonların lokomotiften ayrıldığını ve yolcu trenin Kahire'ye doğru seferine devam ettiği ifade edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAHİRE
Son Dakika › 3.Sayfa › Mısır'da Tren Kazası: 1 Ölü, 21 Yaralı - Son Dakika
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