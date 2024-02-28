MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçı sonrası saldırı davası ertelendi - Son Dakika
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MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçı sonrası saldırı davası ertelendi

MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçı sonrası saldırı davası ertelendi

MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının sonunda hakem Halil Umut Meler'e saldıran, aralarında eski Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın da bulunduğu tutuksuz 4 sanığın yargılandığı dava, Adli Tıp Kurumu raporunun gelmemesi nedeniyle 26 Haziran'a ertelendi.

28.02.2024 10:31  Güncelleme: 10:33
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MKE Ankaragücü- Çaykur Rizespor maçının sonunda hakem Halil Umut Meler'e saldıran, aralarında eski Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın da bulunduğu tutuksuz 4 sanığın yargılandığı dava, Adli Tıp Kurumu raporunun gelmemesi nedeniyle 26 Haziran'a ertelendi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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