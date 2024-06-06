Motosiklet ile otomobil çarpışma anı kamerada - Son Dakika
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Motosiklet ile otomobil çarpışma anı kamerada

Tokat'ta bir otomobil ile motosikletin çarpışma anı, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kaza, Fidanlık yolu liseler bölgesinde meydana geldi. Motosiklet sürücüsü, kazada yaralandı ve sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

06.06.2024 11:54
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Motosiklet ile otomobil çarpışma anı kamerada

TOKAT - Tokat'taki motosiklet ile otomobilin kazası bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre kaza Fidanlık yolu liseler bölgesinde meydana geldi. Bir otomobil dönmek için manevra yaptığı esnada karşı yönden gelen motosikletle çarpıştı. Kazada dengesini kaybederek yere düşen motosiklet sürücüsü yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı motosiklet sürücüsünü hastaneye kaldırdı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaynak: İHA

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