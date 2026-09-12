Mudanya'da motosiklet kazasında ağır yaralanan belediye personeli hayatını kaybetti - Son Dakika
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Mudanya'da motosiklet kazasında ağır yaralanan belediye personeli hayatını kaybetti

Mudanya\'da motosiklet kazasında ağır yaralanan belediye personeli hayatını kaybetti
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Bursa'nın Mudanya ilçesinde motosikletin kontrolden çıkıp elektrik direğine çarpması sonucu ağır yaralanan sürücü, kaldırıldığı Mudanya Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada yaralanan H.Ç. ise Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında ağır yaralanan 1989 doğumlu Sercan Çetin, kaldırıldığı Mudanya Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Ömerbey Mahallesi Huzur Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, motosikletin kontrolden çıkarak yol kenarındaki elektrik direğine çarpması sonucu sürücü Sercan Çetin ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çetin, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada yaralanan H.Ç. ise Mudanya Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardından Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Kardeşi sinir krizi geçirdi

Sercan Çetin'in hayatını kaybettiğini öğrenerek hastaneye gelen kız kardeşi, acı haberin ardından sinir krizi geçirdi. Çetin'in yakınları büyük üzüntü yaşadı.

Belediye personeliydi

Hayatını kaybeden Sercan Çetin'in Mudanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde görev yaptığı öğrenildi.

Çetin'in cenazesinin, nöbetçi Cumhuriyet Savcısının hastanede yapacağı incelemenin ardından morga kaldırılması veya Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderilmesi konusunda karar verileceği öğrenildi.

Kaynak: İHA

Devlet Hastanesi, Şehir Hastanesi, Motosiklet, Acil Durum, İş Kazası, 3. Sayfa, Mudanya, Güncel, Bursa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mudanya'da motosiklet kazasında ağır yaralanan belediye personeli hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mudanya'da motosiklet kazasında ağır yaralanan belediye personeli hayatını kaybetti - Son Dakika
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