Mudanya'da Yangın: Beş Ev Zarar Gördü, Üçü Kullanılamaz Hale Geldi - Son Dakika
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Mudanya'da Yangın: Beş Ev Zarar Gördü, Üçü Kullanılamaz Hale Geldi

Mudanya\'da Yangın: Beş Ev Zarar Gördü, Üçü Kullanılamaz Hale Geldi

Bursa'nın Mudanya ilçesinde çıkan yangında beş ev hasar gördü, üç ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, yangının ardından mağdur aileleri yalnız bırakmadı ve itfaiye biriminin kurulması gerektiğini vurguladı.

07.12.2024 08:24  Güncelleme: 08:26
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Bursa'nın Mudanya ilçesi Şükrü Çavuş Mahallesi Harmanlar Caddesi'nde akşam saatlerinde çıkan yangında beş ev zarar gördü, üçü tamamen yandı. Yangını ilk anlardan itibaren olay yerinde takip eden Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, mağdur aileleri yalnız bırakmadı.

Mudanya'nın Şükrü Çavuş Mahallesi'ne bağlı Harmanlar Caddesi'nde müstakil bir evde yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede çevre binalara sıçrayan yangında beş ev hasar görürken, üç ev kullanılamaz hale geldi. İhbar üzerine Bursa İtfaiyesi ile Mudanya Belediyesi Arama Kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Yangın yaklaşık üç saatlik çalışma sonrasında söndürülürken, çıkış sebebi ile ilgili inceleme başlatıldı. Yangının başladığı ilk andan itibaren olay yerine giderek süreci yakından takip eden Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, evleri hasar gören mahalle sakinlerini yalnız bırakmadı. Mudanya'da tarihi ahşap yapıların yangın riski altında olduğuna dikkat çeken Dalgıç, Mudanya ilçe merkezinde itfaiye biriminin oluşturulması gerektiğini vurguladı.

Çıkan yangında can kaybı yaşanmazken, Mudanya Belediyesi evleri yanan ve hasar gören vatandaşlara MUDAŞ Sosyal Tesisleri'ni tahsis etti. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mudanya'da Yangın: Beş Ev Zarar Gördü, Üçü Kullanılamaz Hale Geldi - Son Dakika

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