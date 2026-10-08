Muğla asayiş toplantısı Sahil Güvenlik\'te Vali Akbıyık başkanlığında yapıldı.

Muğla genelinde huzur ve güven ortamının devamlılığını sağlamak amacıyla düzenlenen İl Asayiş ve Güvenlik Toplantısı, Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık başkanlığında, Marmaris Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda; Muğla genelinde kamu düzeni, emniyet ve asayişin korunması, suç ve suçlularla mücadelede kararlılığın sürdürülmesi, kıyı ve deniz güvenliğine yönelik denetimler ile kurumlar arası koordinasyon gerektiren güvenlik tedbirleri kapsamlı şekilde ele alındı.

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Muğla'nın huzuru ile vatandaşların ve kenti ziyaret eden misafirlerin güvenliğinin öncelikli olduğunu belirterek, il genelindeki huzur ve güven ikliminin kararlılıkla korunacağını ifade etti.

Vali Akbıyık, emniyet, jandarma ve sahil güvenlik birimlerinin 7/24 esasına göre, tam bir koordinasyon içerisinde sahada çalışmalarını sürdürdüğünü vurguladı.