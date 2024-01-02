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Muğla'da Bin 791 Düzensiz Göçmen Yakalandı - Son Dakika
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Muğla'da Bin 791 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Muğla İl Jandarma Komutanlığı, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, 16 Aralık 2023-31 Aralık 2023 tarihleri arasında bin 791 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler ülkelerine iade edilirken, 21 kişi gözaltına alındı ve 12'si tutuklandı. Operasyonlarda kullanılan araçlar, botlar ve motorlar da ele geçirildi.

Muğla\'da Bin 791 Düzensiz Göçmen Yakalandı
02.01.2024 - 17:04,
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Muğla İl Jandarma Komutanlığı, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından 16 Aralık 2023-31 Aralık 2023 tarihleri arasında yürütülen operasyonlarda bin 791 düzensiz göçmen yakalandı.

Yasadışı düzensiz göç akışının önlenmesi ve göçmen kaçakçılığı ile mücadele çerçevesinde yasadışı yollardan Muğla'ya girdiği tespit edilen bin 791 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından, ülkelerine iade edilmek üzere Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderilirken, yasa dışı yollarla göçmenleri yurtdışına kaçırmaya çalışan organizatör olduğu değerlendirilen 21 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 21 kişiden 12'si tutuklandı. Operasyonlarda yapılan aramalarda göçmen kaçakçılığı olaylarında kullanılan 12 araç, 6 bot ve 6 motor ekipler tarafından yakalandı.

Muğla il genelinde düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı ile mücadeleye kararlılıkla devam edildiği bildirildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Muğla'da Bin 791 Düzensiz Göçmen Yakalandı - Son Dakika
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