Muğla\'da çıkan yangında ev tamamen yandı

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Muğla'nın Yatağan ilçesinde devriye gezen jandarma ekipleri tarafından fark edilen yangında tamamen yanan ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Gökpınar Mahallesi'nde saat 16.00 sıralarında meydana geldi Edinilen bilgilere göre, kimsenin bulunmadığı sırada bir evde yangın çıktı. Mahallede devriye gezen jandarma ekipleri evden dumanların yükseldiğini fark etti. Yapılan ihbar üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Yatağan ve Bayır itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipler yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında tamamen yanan ev kullanılamaz hale gelirken, olayda ölen yada yaralananın olmaması teselli kaynağı oldu. Ekipler yangının çıkış nedeninin belirlenebilmesi için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA