Muğla'da Darp Edilen Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Muğla'da Darp Edilen Kadın Hayatını Kaybetti

Muğla\'da Darp Edilen Kadın Hayatını Kaybetti
14.07.2026 15:08
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Menteşe'de tartışma sonrası darp edilen S.I., hastanede yaşamını yitirdi; şüpheli N.B. yakalandı.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde meydana gelen feci olayda, darp edildiği iddia edilen S.I. isimli kadın, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından şüpheli N.B., emniyet güçleri tarafından yakalandı.

Olay, gece saatlerinde Menteşe ilçesine bağlı Orhaniye Mahallesi Sağlık Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.I isimli şahsın evinde S.I. ile N.B. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine N.B. tarafından ağır şekilde darp edilen S.I., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından acil olarak Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan S.I., doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Genç kadının cansız bedeni, otopsi işlemleri yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayın ardından hızlıca harekete geçen emniyet güçleri, şüpheli N.B.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Olay ile ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Muğla, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Muğla'da Darp Edilen Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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