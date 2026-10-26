Muğla\'da jandarma bir haftada 3 bin 476 devriye yaptı, 97 kişiden 27\'si tutuklandı

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 19-25 Ekim 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde, çeşitli suçlardan aranan 97 şahıs yakalanırken, 27 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı tarafından bir hafta içerisinde 3 bin 476 devriye faaliyeti gerçekleştirildi. Faaliyetler kapsamında 33 bin 903 şahıs ve 5 bin 253 araç kontrol edildi. Yapılan kontrollerde, çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen şahıslara yönelik işlem yapıldı.

Yakalanan şahıslardan 14'ünün dolandırıcılık, 2'sinin hırsızlık, 8'inin narkotik, 4'ünün kaçakçılık ve 69'unun diğer suçlardan arandığı belirlendi. Toplam 97 şahıstan 27'si, işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Jandarma Dedektifleri (JASAT) tarafından yürütülen çalışmalarda ise yakalama kararı bulunan 14 şahıs yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şahıslardan 12'si tutuklandı. Öte yandan, Muğla İl Jandarma Komutanlığınca sorumluluk bölgesinde alınan tedbirler sonucunda kasten yaralama, tehdit, kişilerin huzur ve sükununu bozma ile trafik kazası sonucu taksirle öldürme olaylarında azalma meydana geldiği bildirildi.